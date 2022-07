Catcalling: a che punto siamo in Italia? (Di sabato 23 luglio 2022) Dalla fusione dei termini “cat” (gatto) e “calling” (chiamare), per Catcalling – o molestia di strada – si intende una serie di comportamenti sgradevoli solitamente messi in atto da sconosciuti per strada nei confronti di un soggetto casuale (donne ma non solo). A che punto siamo in Italia? Vi anticipiamo che ancora non esiste una legge che punisca questo fenomeno nello specifico. Il Catcalling consiste in molestie verbali, apprezzamenti più o meno volgari, offese, fischi, gesti, versi e battute a sfondo sessuale rivolti alla vittima, spesso riguardanti l’aspetto fisico. Questo tipo di comportamento aggressivo avviene in strada, da parte di sconosciuti. Solitamente le vittime sono donne, ma di frequente il catcallling colpisce anche persone appartenenti a minoranze etniche, disabili, omosessuali o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Dalla fusione dei termini “cat” (gatto) e “calling” (chiamare), per– o molestia di strada – si intende una serie di comportamenti sgradevoli solitamente messi in atto da sconosciuti per strada nei confronti di un soggetto casuale (donne ma non solo). A chein? Vi anticipiamo che ancora non esiste una legge che punisca questo fenomeno nello specifico. Ilconsiste in molestie verbali, apprezzamenti più o meno volgari, offese, fischi, gesti, versi e battute a sfondo sessuale rivolti alla vittima, spesso riguardanti l’aspetto fisico. Questo tipo di comportamento aggressivo avviene in strada, da parte di sconosciuti. Solitamente le vittime sono donne, ma di frequente il catcallling colpisce anche persone appartenenti a minoranze etniche, disabili, omosessuali o ...

