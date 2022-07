Castel Fusano, uomo bloccato nel Castello Chigi circondato delle fiamme salvato dai vigili (Di sabato 23 luglio 2022) Ostia – Era in servizio di controllo nella zona della via del Mare, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che ieri pomeriggio, intorno alle 17, avvistata una nube di fumo provenire dalla pineta di Castel Fusano, si è portata immediatamente nella zona che costeggia il canale dei Pescatori, dove era in atto un incendio nell’area dell’ex Country Club (leggi qui). Giunti sul posto, gli agenti, appartenenti al X Gruppo “Mare”, si attivavano per mettere in sicurezza l’area con l’ausilio di altre pattuglie, nel frattempo allertate, fornendo supporto alla Protezione Civile e ai vigili del Fuoco. Nel corso dell’intervento, gli operanti notavano una donna, intenta a richiamare l’attenzione per segnalare la presenza di alcune persone bloccate all’interno di Castello Chigi, lambito dalle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) Ostia – Era in servizio di controllo nella zona della via del Mare, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che ieri pomeriggio, intorno alle 17, avvistata una nube di fumo provenire dalla pineta di, si è portata immediatamente nella zona che costeggia il canale dei Pescatori, dove era in atto un incendio nell’area dell’ex Country Club (leggi qui). Giunti sul posto, gli agenti, appartenenti al X Gruppo “Mare”, si attivavano per mettere in sicurezza l’area con l’ausilio di altre pattuglie, nel frattempo allertate, fornendo supporto alla Protezione Civile e aidel Fuoco. Nel corso dell’intervento, gli operanti notavano una donna, intenta a richiamare l’attenzione per segnalare la presenza di alcune persone bloccate all’interno dilo, lambito dalle ...

vigilidelfuoco : #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella pineta a Castel Fusano: #incendio domato nella notte, 5 squa… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio nella pineta di Castel Fusano: i #vigilidelfuoco con le 3 squadre a terra e i lanci d’acqua dei… - vigilidelfuoco : #Roma, #incendio Castel Fusano: droni in ricognizione aerea per seguire dall’alto le operazioni di bonifica effettu… - ilfaroonline : Castel Fusano, uomo bloccato nel Castello Chigi circondato delle fiamme salvato dai vigili - MarinaMana1 : RT @repubblica: Incendio Castel Fusano, minacce e spintoni ai nostri giornalisti: l'aggressione dei custodi in un video. 'Non potete filmar… -