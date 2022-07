Castel Fusano | incendio in pineta | salvato l' uomo intrappolato nel Castello Chigi

vigilidelfuoco : #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella pineta a Castel Fusano: #incendio domato nella notte, 5 squa… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio nella pineta di Castel Fusano: i #vigilidelfuoco con le 3 squadre a terra e i lanci d’acqua dei… - Corriere : Roma, incendio nella pineta di Castel Fusano, fiamme vicine al ristorante Country Club - MissMarinaPunto : @BarbaraCecioni A fuoco parte di Castel Fusano, vicino canale Pescatori. Spento in breve tempo, perché poco vento e… - SegirtNews : Incendio di Castel Fusano, uomo messo in salvo da Castello Chigi -

Incendio, domate le fiamme in pineta: è iniziata la bonifica Roma, 23 luglio 2022 " Un uomo era rimasto intrappolato nel Castello Chigi , tutto intorno la pineta in fiamme che stavano bruciando ...... la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che, ieri pomeriggio intorno alle 17, avvistata una nube di fumo provenire dalla pineta di, si è portata immediatamente nella zona ...Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno salvato ieri un uomo rimasto bloccato all'interno del Castello Chigi, struttura che era lambita dalle fiamme che hanno interessato la pineta di C ...Era in servizio di controllo nella zona della via del Mare, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che, ieri pomeriggio intorno alle 17, avvistata una nube di fumo provenire dalla pineta d ...