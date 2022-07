Caro carburante e politica silente | allarme choc | “Rischio stop ambulanze”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – Ilpotrebbe creare seri problemi anche ai servizi assicurati dalle entità di volontariato e in particolare ai trasporti con le. Non si tratta di una profezia nefasta, ma del grido dilanciato oggi da Misericordie d’Italia, secondo cui senza attenzione seria da parte delle istituzioni c’è davvero “ilche in alcune zone il volontariato sia costretto a fermarsi”. Il presidente nazionale di Misericordie d’Italia, Domenico Giani, chiede quindi “attenzione per il mondo del volontariato e del servizio sociosanitario”, esattamente come avviene per il mondo dell’agricoltura.per le? L’di Misericordie ...