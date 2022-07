(Di sabato 23 luglio 2022) Fabioparla dele ditskhelia lo fa attraverso le pagine del Corriere dello Sport. In una intervista concessa al direttore Ivan Zazzaroni l’allenatore analizza il campionato italiano, in partenza il 13 agosto, mentre ilgiocherà il 15 con il Verona, al Bentegodi. Secondo te chi avrà il compito più difficile dal 13 agosto a inizio giugno? “Spalletti. Ha perso Koulibaly, che dava sicurezza a tutta la squadra, e gli assist e i gol di Insigne. Ilmiperò. Kim è di sostanza e il georgiano ha, nei movimenti, qualcosa del“. Il ritorno di Lukaku rafforza decisamente l’Inter. “Certamente, è ancora la favorita. Lukaku prende molto spazio, è forte, non lo butti giù ed è veloce, se possedesse anche la ...

infoitsport : Capello: “Napoli incuriosisce, Kvara ricorda il primo Salah” - napolipiucom : Capello: 'Napoli incuriosisce, Kvara ricorda il primo Salah' #Capello #KhvichaKvaratskhelia #napoli… - napolista : Capello: «Kvaratskhelia nei movimenti ha qualcosa del primo Salah» Intervista al Corsport: «Spalletti avrà il comp… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA CORRIERE - Kim-Napoli, contratto tra le mani. Capello: 'A Spalletti il compito più duro' #Napoli… - infoitsport : Capello: 'Kvaratskhelia? Può essere buon acquisto, ma il destino del Napoli dipende da Osimhen' -

napolipiu.com

... gol Khvicha Kvaratskhelia Fabiointervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. Parla anche del. Secondo te chi avrà il compito più difficile dal 13 agosto a inizio giugno......hanno visto esibirsi da solista vi sono l'Orchestra "I Professori del Teatro San Carlo" di, ... premio Campiello 2005; Pierluigi, premio Montale Europa, premio Viareggio - Rèpaci). Nel ... Capello: “Napoli incuriosisce, Kvara ricorda il primo Salah” Fabio Capello parla del Napoli e di Kvaratskhelia lo fa attraverso le pagine del Corriere dello Sport, in una intervista a Ivan Zazzaroni.Interviste anche all'esterno della Roma Spinazzola, pronto al rientro, e a Fabio Capello. L'allenatore vede proprio i giallorossi come una possibile squadra sorpresa per i posti Champions. Più ...