Capello | «Kvaratskhelia nei movimenti ha qualcosa del primo Salah»

(Di sabato 23 luglio 2022) Fabiointervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. Parla anche del Napoli. Secondo te chi avrà il compito più difficile dal 13 agosto a inizio giugno? «Spalletti. Ha perso Koulibaly, che dava sicurezza a tutta la squadra, e gli assist e i gol di Insigne. Il Napoli mi incuriosisce però. Kim è di sostanza e il georgiano ha, neidel. Torniamo alle cose nostre. Il ritorno di Lukaku rafforza decisamente l’Inter. «Certamente, è ancora la favorita. Lukaku prende molto spazio, è forte, non lo butti giù ed è veloce, se possedesse anche la tecnica di Dybala sarebbe un mostro». Dybala. «Un vorticare di trovate e soluzioni, l’acquisto che serviva a Mou per alzare il livello e le ambizioni della Roma. Perfetto anche per la piazza… Il...

