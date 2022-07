Capello | “Kvaratskhelia mi ricorda Salah”

(Di sabato 23 luglio 2022) Mercato Napoli, parlaFabio, è stato intervistato da Ivan Zazzaroni per l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto affermato dall’ex tecnico: “Spalletti. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Capello al Cds: 'Kvaratskhelia nei movimenti mi ricorda il primo Salah' - NapoliAddict : Capello pazzo di Kvaratskhelia: paragonato ad un top player! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'Il Napoli mi incuriosisce, Kvaratskhelia ha qualcosa del primo Salah' - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'Il Napoli mi incuriosisce, Kvaratskhelia ha qualcosa del primo Salah' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Capello: 'Il Napoli mi incuriosisce, Kvaratskhelia ha qualcosa del primo Salah' -

L'Inter è la favorita" Db Dimaro (Tn) 17/07/2022 - amichevole / Napoli - Perugia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: gol KhvichaFabiointervistato da Ivan Zazzaroni ...Sulla Gazzetta.può rivelarsi un rinforzo azzeccato, ma il nigeriano è fondamentale. C'è anche Lozano. ... Viktor Osimhen Sulla Gazzetta dello Sport Fabiodisegna il suo podio ...ForzAzzurri.net - Mercato Napoli, parla Capello Fabio Capello, è stato intervistato da Ivan Zazzaroni per l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto ...Fabio Capello ha espresso delle parole confortanti per il Napoli, parlando anche dei nuovi acquisti come Kvaratskhelia ...