Campionati italiani di 2ª categoria maschili, in otto a caccia del main draw (Di sabato 23 luglio 2022) In programma domenica i quattro scontri che valgono l’accesso al tabellone principale della manifestazione nazionale in corso sul 'rosso' del TC Cagliari. In diretta su SuperTenniX gli incontri del campo centrale Leggi su federtennis (Di sabato 23 luglio 2022) In programma domenica i quattro scontri che valgono l’accesso al tabellone principale della manifestazione nazionale in corso sul 'rosso' del TC Cagliari. In diretta su SuperTenniX gli incontri del campo centrale

isNews_it : Campionati Regionali Assoluti, l’H2O Sport mostra i muscoli: Stinziani e Rossano si qualificano per gli italiani - biciPRO1 : A 33 anni @diegoro_89 si è regalato un tuffo nel passato. Senza impegni agonistici in luglio, il veterano dell'… - massimiliacoach : ?? Ieri si sono conclusi i campionati italiani assoluti di nuoto 2022! ?? In qualità di Title Sponsor, siamo contenti… - Carlino_Ravenna : Michele Busa in bella evidenza anche ai Campionati italiani - Carlino_Faenza : Michele Busa in bella evidenza anche ai Campionati italiani -