(Di sabato 23 luglio 2022) Chi sperava in un fine settimana con temperature estive si' ma non roventi non sara' accontentato. Il weekend si preannuncia bollente soprattutto in Pianura Padana, al Centro e in Puglia, dove sono ...

Agenzia ANSA

Esposti alla crisi climatica, i poveri soffrono più fortemente l'impatto di siccità, inondazioni, uragani e ondate diche continuano a diventare sempre più intensi e frequenti. Ancora, gridano ...Chi sperava in un fine settimana con temperature estive si' ma non roventi non sara' accontentato. Il weekend si preannuncia bollente soprattutto in Pianura Padana, al Centro e in Puglia, dove sono ... Caldo, siccita' e crimine: l'Italia il Paese europeo con piu' incendi - Italia Senza acqua dal Lago d’Idro per l’irrigazione dei campi è SOS per circa 7mila aziende agricole tra Bresciano e Mantovano. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti Lombardia in relazione allo stop delle e ...Il penultimo fine settimana di luglio è all'insegna del gran caldo con temperature sopra i 40° e notti tropicali. Solo al Nord in arrivo temporali ...