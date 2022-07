Caldo record in Italia, le previsioni meteo per il weekend: le città più a rischio (Di sabato 23 luglio 2022) Le temperature già roventi potrebbero raggiungere un nuovo record questo fine settimana, quando la presenza dell’anticiclone Apocalisse4800 (la quota dello zero termico) si farà ancora più forte. Previsti 40 gradi in diverse parti d’Italia, con possibili record: sono 16 le città bollino rosso previste per oggi, sabato 23 luglio, sono 19 quelle per domenica 24. Non sono comunque da escludere brevi precipitazioni e rovesci temporaleschi sull'arco alpino (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 luglio 2022) Le temperature già roventi potrebbero raggiungere un nuovoquesto fine settimana, quando la presenza dell’anticiclone Apocalisse4800 (la quota dello zero termico) si farà ancora più forte. Previsti 40 gradi in diverse parti d’, con possibili: sono 16 lebollino rosso previste per oggi, sabato 23 luglio, sono 19 quelle per domenica 24. Non sono comunque da escludere brevi precipitazioni e rovesci temporaleschi sull'arco alpino (LE).

