Caldo: D'Amato,nel Lazio attenzione alta, danni per esposizione (Di sabato 23 luglio 2022) "L'esposizione alle ondate di calore e la scarsa idratazione possono provocare gravi danni alla salute soprattutto ad anziani e bambini. Va evitata l'esposizione nelle ore più calde. È assolutamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "L'alle ondate di calore e la scarsa idratazione possono provocare gravialla salute soprattutto ad anziani e bambini. Va evitata l'nelle ore più calde. È assolutamente ...

mariellacesaro1 : RT @crucant: #PensieriRoventi a #SalaLettura Quando l’amante è lontano, più caldo si fa il desiderio; l’abitudine rende fastidioso l’amat… - IsabellaCuccato : RT @crucant: #PensieriRoventi a #SalaLettura Quando l’amante è lontano, più caldo si fa il desiderio; l’abitudine rende fastidioso l’amat… - Waitouis : sono le otto del mattino e fuori si crepa di caldo sono stanca ma quando arriva ottobre e il mio amato freddo ?? - augusto_amato : Caldo record in Italia, problemi sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta metro 2 a Milano - Cronaca -… - augusto_amato : Caldo record in Italia, previsto un eccesso di mortalità come nel 2003 - Cronaca - ANSA -