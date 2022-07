Caldo, come resistere alle notti tropicali (da 30 gradi): ventilatore e cibo leggero per salvare sonno e salute (Di sabato 23 luglio 2022) Il Caldo intenso notturno può mettere a rischio la salute delle persone anziane, fragili e con diverse patologie. Le cosiddette notti tropicali , con temperature che in alcune regioni si attestano ... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022) Ilintenso notturno può mettere a rischio ladelle persone anziane, fragili e con diverse patologie. Le cosiddette, con temperature che in alcune regioni si attestano ...

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Linkiesta : Pnrr, che mi hai portato a fare sopra a un tassì se non mi accendi l’aria? Fa troppo caldo per chiedere ai tassina… - ignaziocorrao : Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo. Gli studi scientifici indicavano il 2050 come l'anno d… - jomurphypilates : RT @UltimaGenerazi1: Galleria degli #Uffizi: Laura e Simone si incollano alla Primavera di Sandro Botticelli. Se il clima collassa, collas… - _frufru80_ : RT @Agenzia_Ansa: 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mortalità… -