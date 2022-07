Calderoli: «Gli occhi della tigre di Letta? A me pare un gattino». E pubblica la foto del passaggio di consegne con Renzi (Di sabato 23 luglio 2022) «Enrico Letta annuncia che farà la campagna elettorale con gli occhi della tigre? Gli stessi occhi della tigre con cui Rocky Balboa sconfiggeva i suoi avversari più forti? Ah certo, uno come lui. Eccolo, guardate qui il nostro prode Enrico Rocky Balboa Letta che, sfrattato dal suo amico Renzi, fa proprio gli occhi da tigre. Guardate che tigre»: sulla sua pagina Facebook il senatore della Lega Roberto Calderoli va all’attacco del segretario Pd. E lo fa ri-postando la famosa foto del passaggio di consegne con Matteo Renzi, che risale al 22 febbraio 2014. All’epoca l’allora premier fu ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) «Enricoannuncia che farà la campagna elettorale con gli? Gli stessicon cui Rocky Balboa sconfiggeva i suoi avversari più forti? Ah certo, uno come lui. Eccolo, guardate qui il nostro prode Enrico Rocky Balboache, sfrattato dal suo amico, fa proprio glida. Guardate che»: sulla sua pagina Facebook il senatoreLega Robertova all’attacco del segretario Pd. E lo fa ri-postando la famosadeldicon Matteo, che risale al 22 febbraio 2014. All’epoca l’allora premier fu ...

