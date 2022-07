Calciomercato Serie A – Le parole di Regalia sulla situazione generale

Eurosport_IT : Colpaccio di #Calciomercato del Como in Serie B: ecco #Fabregas ? - _Nico_Piro_ : #16luglio la #crisidigoverno è anche una fotografia impietosa dell'opinionismo, quel fenomeno tipicamente italiano… - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - sportli26181512 : #Calciomercato Serie C, #Carrarese: dall'#Avellino arriva #Plescia: L'attaccante palerminano si trasferisce a titol… - palermo24h : CALCIOMERCATO SERIE B PILLOLE, LAPADULA VERSO CAGLIARI -

Sky Sport

... altri due club italiani interessati a Schuurs La Fiorentina in questa finestra di... Tuttavia, secondo i rumors, sulle tracce di Schuurs si segnala la presenza di altri due club di...... cui seguirà la firma di un contratto quadriennale per l'attaccante del 1997 che l'anno scorso ha firmato 10 gol inA. Sul fronte cessioni invece c'è da registrare un movimento già ufficiale: ... Calciomercato Serie A, flop e meteore: Athirson, Domoraud, Andersson e gli altri Dopo la mancata qualificazione alle coppe europee, la Dea vuole tornare protagonista in Serie A. Atalanta, idea Lookman del Lipsia. Le ultime su Tavares L'Atalanta è interessata ad Ademola Lookman, ...Il primo test amichevole di ritorno da Folgaria è stato vinto dal Lecce per 1-0 in casa dei corregionali della Virtus Francavilla che gioca in Serie C con ambizioni di stare nella parte medio-alta del ...