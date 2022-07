Calciomercato Salernitana, c’è l’accordo con il calciatore: arriva dalla Premier (Di sabato 23 luglio 2022) Continua il mercato per la Salernitana che sta allestendo una squadra in grado di salvarsi con più facilità rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la squadra granata starebbe provando a chiudere in queste ore per Neal Maupay, attaccante del Brighton che in questa stagione ha segnato 8 goal in Premier League. Per la punta Francese la società campana offre 8 milioni contro i 15 richiesti dagli inglesi: si sta lavorando per concordare sul prezzo. Maupay Salernitana Brighton Con il calciatore, invece, la Salernitana ha già raggiunto l’accordo ed infatti in queste ore è arrivato l’ok che ha spinto la squadra a formulare la prima offerta. Maupay è un profilo di grandissima qualità, in grado di fare bene in tutte le ... Leggi su rompipallone (Di sabato 23 luglio 2022) Continua il mercato per lache sta allestendo una squadra in grado di salvarsi con più facilità rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la squadra granata starebbe provando a chiudere in queste ore per Neal Maupay, attaccante del Brighton che in questa stagione ha segnato 8 goal inLeague. Per la punta Francese la società campana offre 8 milioni contro i 15 richiesti dagli inglesi: si sta lavorando per concordare sul prezzo. MaupayBrighton Con il, invece, laha già raggiuntoed infatti in queste ore èto l’ok che ha spinto la squadra a formulare la prima offerta. Maupay è un profilo di grandissima qualità, in grado di fare bene in tutte le ...

