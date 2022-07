Calciomercato Roma, Wijnaldum al fotofinish: cosa manca (Di sabato 23 luglio 2022) Scatenato, è dir poco, il Calciomercato della Roma: dopo la definizione del colpo da 90 Paulo Dybala, i giallorossi sono in procinto di portare a termine anche la trattativa lampo con il PSG per Georginio Wijnaldum. Il forte centrocampista olandese, trasferitosi solo lo scorso anno a Parigi dopo la scadenza del proprio contratto con il Liverpool, è pronto ad accettare una nuova sfida agli ordini di José Mourinho. In questo momento le dirigenze dei due club sono a lavoro per definire l’affare, con entrambe le parti fiduciose di poter raggiungere una conclusione positiva della trattativa. Dal canto suo, il club parigino vorrebbe separarsi da Wijnaldum a titolo definitivo, o in alternativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Fallimentare, infatti, è stata la stagione francese dell’ex Liverpool e ... Leggi su zon (Di sabato 23 luglio 2022) Scatenato, è dir poco, ildella: dopo la definizione del colpo da 90 Paulo Dybala, i giallorossi sono in procinto di portare a termine anche la trattativa lampo con il PSG per Georginio. Il forte centrocampista olandese, trasferitosi solo lo scorso anno a Parigi dopo la scadenza del proprio contratto con il Liverpool, è pronto ad accettare una nuova sfida agli ordini di José Mourinho. In questo momento le dirigenze dei due club sono a lavoro per definire l’affare, con entrambe le parti fiduciose di poter raggiungere una conclusione positiva della trattativa. Dal canto suo, il club parigino vorrebbe separarsi daa titolo definitivo, o in alternativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Fallimentare, infatti, è stata la stagione francese dell’ex Liverpool e ...

