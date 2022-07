Calciomercato Napoli – Lunedì le visite mediche di Kim Min-Jae a Roma (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli ha chiuso per il sostituto di Kalidou Koulibaly: Lunedì a Roma le visite mediche di Kim Min-Jae. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) Ilha chiuso per il sostituto di Kalidou Koulibaly:ledi Kim Min-Jae.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - edoardolferlini : RT @TokyoDriftless: @petunianelsole @BeppeSala I militari di strade sicure, rimanevano intanto di fianco la loro camionetta, a seguire gli… - infoitsport : Calciomercato Napoli: Kim ad un passo dai partenopei -