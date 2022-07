Calciomercato Milan, Pioli esulta: l’ufficialità spiazza i tifosi (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo aver perso sia Botman che Renato Sanches, in serata è arrivata un’ufficialità che può cambiare il Calciomercato del Milan. Il campionato comincerà tra meno di un mese, ma tra le fila dei campioni d’Italia bisogna registrare qualche piccolo problema estivo. Il Milan, infatti, sta riscontrando qualche difficoltà sia in sede di Calciomercato che sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo aver perso sia Botman che Renato Sanches, in serata è arrivata un’ufficialità che può cambiare ildel. Il campionato comincerà tra meno di un mese, ma tra le fila dei campioni d’Italia bisogna registrare qualche piccolo problema estivo. Il, infatti, sta riscontrando qualche difficoltà sia in sede diche sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - lucabianchin7 : Il contatto tra #Milan e Bruges per #DeKeteleare non ha portato la fumata bianca. Tutti fermi sulle posizioni. Il M… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ?? Lo #Spezia si inserisce per Daniel #Maldini! ? Il Verona non ha chiuso la trattativa per il trequarti… - TantOpErr : RT @Ibraico: La trattativa tra #Milan e Brugges per #DeKeteleare #calciomercato -