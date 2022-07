Calciomercato Milan, ore di attesa per De Keteleare: la trattiva salta? (Di sabato 23 luglio 2022) Doveva essere questa la settimana decisiva per definire il trasferimento di Charles De Keteleare dal Club Brugge al Milan. Giorni che però, nonostante il blitz del duo Maldini-Massara in quel di Bruges dello scorso mercoledì, non hanno portato a decisivi passi in avanti in questo vero e proprio tormentone di Calciomercato. Come riportato da numerose agenzie vicine al club rossonero, l’offerta attuale sul tavolo della dirigenza belga sarebbe di 32 milioni bonus compresi. Non lontanissima rispetto ai 35 che l’attuale club del talentuoso centrocampista richiederebbe per definire l’affare. A questo punto pare che lo stesso Maldini abbia individuato questo weekend, e l’inizio della prossima settimana, come i giorni da ultimatum per la chiusura del cerchio. In caso di nuovo rifiuto, il Milan lascerebbe il tavolo della ... Leggi su zon (Di sabato 23 luglio 2022) Doveva essere questa la settimana decisiva per definire il trasferimento di Charles Dedal Club Brugge al. Giorni che però, nonostante il blitz del duo Maldini-Massara in quel di Bruges dello scorso mercoledì, non hanno portato a decisivi passi in avanti in questo vero e proprio tormentone di. Come riportato da numerose agenzie vicine al club rossonero, l’offerta attuale sul tavolo della dirigenza belga sarebbe di 32 milioni bonus compresi. Non lontanissima rispetto ai 35 che l’attuale club del talentuoso centrocampista richiederebbe per definire l’affare. A questo punto pare che lo stesso Maldini abbia individuato questo weekend, e l’inizio della prossima settimana, come i giorni da ultimatum per la chiusura del cerchio. In caso di nuovo rifiuto, illascerebbe il tavolo della ...

