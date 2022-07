Calciomercato Juventus, spunta un nuovo nuovo per la difesa: è fortissimo (Di sabato 23 luglio 2022) La Juventus non si accontenta di Bremer; per rinforzare la difesa, la società bianconera ha messo nel mirino un vero e proprio top player. Nelle ultime ore, in casa Juventus, è stato ufficializzato il terzo acquisto del mercato; la società bianconera, dopo Di Maria e Pogba, ha aggiunto alla corte di Allegri anche un nuovo difensore. Dopo l’addio di de Ligt (subito in gol nella prima amichevole in maglia Bayern Monaco), la Juve ha beffato l’Inter nella corsa a Bremer. Il centrale brasiliano, probabilmente, non sarà l’unico innesto in fase difensiva. LaPresseConsiderando il doppio addio (de Ligt-Chiellini), un Bonucci che non potrà garantire la titolarità per tutte le partite e un Gatti da valutare, la società bianconera potrebbe rinforzare ulteriormente il reparto difensivo con un altro innesto; secondo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 luglio 2022) Lanon si accontenta di Bremer; per rinforzare la, la società bianconera ha messo nel mirino un vero e proprio top player. Nelle ultime ore, in casa, è stato ufficializzato il terzo acquisto del mercato; la società bianconera, dopo Di Maria e Pogba, ha aggiunto alla corte di Allegri anche undifensore. Dopo l’addio di de Ligt (subito in gol nella prima amichevole in maglia Bayern Monaco), la Juve ha beffato l’Inter nella corsa a Bremer. Il centrale brasiliano, probabilmente, non sarà l’unico innesto in fase difensiva. LaPresseConsiderando il doppio addio (de Ligt-Chiellini), un Bonucci che non potrà garantire la titolarità per tutte le partite e un Gatti da valutare, la società bianconera potrebbe rinforzare ulteriormente il reparto difensivo con un altro innesto; secondo ...

