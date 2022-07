Calciomercato Juventus, non solo Bremer: lo sgarbo al Torino continua (Di sabato 23 luglio 2022) La Juve sta cercando di perfezionare sempre di più la rosa dell’anno prossimo, con il difensore Bremer che non sarà l’unico arrivo dal Toro. In questa sessione di mercato la Juventus sta dimostrando di voler essere grandissima protagonista nelle varie trattative, con i vicini di casa del Torino che stanno praticamente cedendo il difensore brasiliano Bremer ai cugini, ma potrebbe non essere l’unico grave clamoroso sgarbo che Madama farà ai granata. LaPresseUno dei giocatori che maggiormente si è messo in mostra nell’ultimo campionato di calcio in Serie A è stato sicuramente il difensore del Torino Bremer, un giocatore che ha dimostrato di poter essere uno dei migliori marcatori di tutta la competizione. Le sue prestazioni hanno fatto in modo che fossero tantissime le ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 luglio 2022) La Juve sta cercando di perfezionare sempre di più la rosa dell’anno prossimo, con il difensoreche non sarà l’unico arrivo dal Toro. In questa sessione di mercato lasta dimostrando di voler essere grandissima protagonista nelle varie trattative, con i vicini di casa delche stanno praticamente cedendo il difensore brasilianoai cugini, ma potrebbe non essere l’unico grave clamorosoche Madama farà ai granata. LaPresseUno dei giocatori che maggiormente si è messo in mostra nell’ultimo campionato di calcio in Serie A è stato sicuramente il difensore del, un giocatore che ha dimostrato di poter essere uno dei migliori marcatori di tutta la competizione. Le sue prestazioni hanno fatto in modo che fossero tantissime le ...

