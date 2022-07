Calciomercato Bologna: Mihajlovic ha detto sì a Schuurs (Di sabato 23 luglio 2022) Calciomercato Bologna, continua il pressing su Schuur, sul difensore dell’Ajax c’è anche il sì di Sinisa Mihajlovic Il Bologna fa sul serio per il difensore dell’Ajax Perr Schuurs. I rossoblu sono una destinazione gradita al difensore e oggi, con l’amichevole in Olanda contro l’AZ Alkmaar, Sartori e Di Vaio potrebbero incontrare i dirigenti dell’Ajax. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Mihajlovic ha dato parere favorevole all’acquisto del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022), continua il pressing su Schuur, sul difensore dell’Ajax c’è anche il sì di SinisaIlfa sul serio per il difensore dell’Ajax Perr. I rossoblu sono una destinazione gradita al difensore e oggi, con l’amichevole in Olanda contro l’AZ Alkmaar, Sartori e Di Vaio potrebbero incontrare i dirigenti dell’Ajax. Come riporta il Corriere dello Sport, ancheha dato parere favorevole all’acquisto del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

