Calciomercato Atalanta: obiettivi Lookman e Tavares (Di sabato 23 luglio 2022) Calciomercato Atalanta, spunta il nome di Lookman del RB Lipsia, mentre si continua a lavorare per Tavares dell'Arsenal L'Atalanta al lavoro sul mercato per trovare i rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo nome per la Dea è quello di Ademola Lookman, ala offensiva classe 1998 di proprietà del Red Bull Lipsia. Sul fronte Nuno Tavares invece si lavora per la formula: i gunners vorrebbero un prestito secco, mentre l'Atalanta vuole un diritto di riscatto. Intesa raggiunta invece con il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

