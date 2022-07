Calcio: 'Sun', Belotti proposto a Newcastle, Everton e West Ham (Di sabato 23 luglio 2022) Il 28enne ex Torino è ancora alla ricerca di una squadra LONDRA (INGHILTERRA) - Andrea Belotti ha deciso di non rinnovare col Torino ma è ancora senza squadra e si guarda intorno. Stando al "Sun", il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Il 28enne ex Torino è ancora alla ricerca di una squadra LONDRA (INGHILTERRA) - Andreaha deciso di non rinnovare col Torino ma è ancora senza squadra e si guarda intorno. Stando al "Sun", il ...

