Brunetta | “Non mi sono allontanato io da Forza Italia | è FI che si è allontanata da sé stessa”

ROMA – "Non mi sono allontanato io da Forza Italia, è FI che, non votando la fiducia, si è allontanata da sé stessa, dalla sua storia, dalla sua cultura. Questo è il mio dolore, ma lo dico con serenità e tranquillità, senza ira né pregiudizi né rancore. È stata una scelta sentita, su cui ho ragionato molto e per cui mi sono addolorato molto. Perché non si abbandona senza dolore una casa in cui si è stati per 30 anni, in cui ho dato tutto – vitalità, intelligenza, entusiasmo – e da cui ho ricevuto molto. Ho fatto tantissime cose, però dentro questo alveo culturale. Io voglio tenere il dibattito su questo livello. Invece vedo che, purtroppo, volano gli insulti e le invettive. Ma non risponderò a mia volta con gli insulti e le invettive". Lo afferma, sul suo canale ...

