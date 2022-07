Brigantony, come è morto il noto cantante di Catania: aveva 74 anni (Di sabato 23 luglio 2022) Lutto a Catania per la morte del noto cantante Antonio Caponnetto. In arte Brigantony, l’uomo si è spento all’età di 74 anni, lasciando un incolmabile vuoto sia per i propri familiari sia per i fan che tanto lo amavano. A darne la triste notizia è stata sua figlia con un post sul profilo Facebook dell’artista. Davvero numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno avvicendando in queste ore sui social e che testimoniano il forte legame che univa il cantante ai suoi fan. Leggi anche: morto il linguista Luca Serianni: era stato investito a Ostia È morto Brigantony: il noto cantante di Catania Brigantony, questo il suo nome d’arte, era molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Lutto aper la morte delAntonio Caponnetto. In arte, l’uomo si è spento all’età di 74, lasciando un incolmabile vuoto sia per i propri familiari sia per i fan che tanto lo amavano. A darne la triste notizia è stata sua figlia con un post sul profilo Facebook dell’artista. Davvero numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno avvicendando in queste ore sui social e che testimoniano il forte legame che univa ilai suoi fan. Leggi anche:il linguista Luca Seri: era stato investito a Ostia È: ildi, questo il suo nome d’arte, era molto ...

dfisi : C'é chi ha ascoltato migliaia di volte le canzoni di #Brigantony. E c'è chi mente. Un altro pezzo di gioventù che s… - CorriereCitta : Brigantony, come è morto il noto cantante di Catania: aveva 74 anni - JoIloveJu : RT @wikigreg: In Sicilia nella mia generazione ci sono due personaggi che conosci, non ricordi neanche come li hai conosciuti ma probabilme… - Giornaleditalia : #Brigantony Brigantony: causa morte, malattia, tumore. Come è morto veramente - ASuddiTunisi : Questo era il suo periodo: avremmo iniziato a vedere in giro manifesti di concerti in location ruspanti e genuine c… -