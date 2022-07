Boston, chi è il nuovo commissario di polizia che ha combattuto il ‘muro blu’ del silenzio (Di sabato 23 luglio 2022) Prima dell’alba di una mattina del gennaio 1995, il telefono squillò a casa di Michael A. Cox Sr., un agente di polizia di Boston. Rispose la moglie: l’uomo era stato ferito. Mentre due suoi colleghi la portavano al pronto soccorso, lei chiese cosa fosse successo e le fu detto: “è scivolato su un pezzo di ghiaccio e ha battuto la testa”. Era un bugia, bella e buona. L’agente Cox, che è afroamericano, quel giorno era in borghese ed era stato scambiato per un sospetto omicida dopo un inseguimento: un gruppo di suoi colleghi lo aveva picchiato ferocemente, prendendolo a calci in faccia e colpendolo alla testa con oggetti contundenti. Quando hanno capito chi era, però, non lo hanno soccorso, ma lo hanno lasciato lì, svenuto e sanguinante. Rompere il ‘codice del silenzio’ Michael Cox, nuovo commissario di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Prima dell’alba di una mattina del gennaio 1995, il telefono squillò a casa di Michael A. Cox Sr., un agente didi. Rispose la moglie: l’uomo era stato ferito. Mentre due suoi colleghi la portavano al pronto soccorso, lei chiese cosa fosse successo e le fu detto: “è scivolato su un pezzo di ghiaccio e ha battuto la testa”. Era un bugia, bella e buona. L’agente Cox, che è afroamericano, quel giorno era in borghese ed era stato scambiato per un sospetto omicida dopo un inseguimento: un gruppo di suoi colleghi lo aveva picchiato ferocemente, prendendolo a calci in faccia e colpendolo alla testa con oggetti contundenti. Quando hanno capito chi era, però, non lo hanno soccorso, ma lo hanno lasciato lì, svenuto e sanguinante. Rompere il ‘codice del’ Michael Cox,di ...

