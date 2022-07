Bonus tv, ultimo appello: i consumatori italiani aspettano (Di sabato 23 luglio 2022) Ultima chiamata per il Bonus tv. Nel serbatoio delle risorse per gli indennizzi per il cambio di televisori e decoder in vista dello switch off di gennaio restavano al 16 luglio circa 53 milioni di euro dei 319 stanziati dallo Stato. Per riscuotere gli aiuti – scrive L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Ultima chiamata per iltv. Nel serbatoio delle risorse per gli indennizzi per il cambio di televisori e decoder in vista dello switch off di gennaio restavano al 16 luglio circa 53 milioni di euro dei 319 stanziati dallo Stato. Per riscuotere gli aiuti – scrive L'articolo proviene da Inews24.it.

tziufranco2 : @alessiomagno1 ai ns figli hanno già preso l'ultimo cent, ora tocca ai ns nipoti... loro contano su rendite eredita… - zambrellik : @vitalbaa Anche perché mi piacerebbe sapere cosa ha fatto di così eclatante. Io ricordo bonus a pioggia e niente di… - bicarbomilanist : @Spina14_acm Sì sì lo so, era per dire. Credo sia anche il motivo per cui maldini ha rinnovato all'ultimo secondo,… - fontifabio1gmc : RT @2didenari: #22luglio: ultimo appuntamento di stagione! Su @Radio24_news raccogliamo i 'compiti delle vacanze': quali le questioni irris… - direct_congo : RT @Andrea_V_73: @Giupoz @Shabine7 @sole24ore Si vede che non hai seguito il #GovernoDraghi e il suo ultimo intervento al #Senato. Il #RdC… -