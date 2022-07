Bonus di 200 euro anche ad agosto? L’ipotesi del taglio dell’Iva sui beni alimentari | le novità del Dl aiuti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso, il Presidente Mattarella ha sciolto le camere e, di fatto, il governo è caduto, con gli italiani che il 25 settembre dovranno ritornare al voto in anticipo. Eppure, da giorni, non si fa altro che parlare del decretobis, quello che come il precedente dovrebbe aiutare a limitare gli effetti del caro energia e dell’inflazione per far ‘respirare’ famiglie e imprese. Tra le ipotesi del nuovo documentoquella delsuidi consumo e la proroga deldi 200ad. Crisi di governo, cosa succede al reddito di cittadinanza: le ultimeCosa ci sarà nel prossimo decretoTante le ipotesi sul tavolo di lavoro, ancora poche le certezze per quel ...