Bologna: per Schuurs concorrenza di Torino e Fiorentina (Di sabato 23 luglio 2022) Non soltanto il Bologna su Schuurs; il difensore dell’Ajax piace infatti anche ad altri due club italiani: Fiorentina e Torino Su Pers Schuurs non c’è soltanto il Bologna. Oltre alla concorrenza estera del Brugge, i rossoblu devono guardarsi anche da due squadre della Serie A. Secondo quanto riporta infatti Gianluca Di Marzio, sul difensore dell’Ajax ci sarebbe anche l’interesse del Torino, che deve sostituire Bremer, che la Fiorentina, in caso di addio di Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Non soltanto ilsu; il difensore dell’Ajax piace infatti anche ad altri due club italiani:Su Persnon c’è soltanto il. Oltre allaestera del Brugge, i rossoblu devono guardarsi anche da due squadre della Serie A. Secondo quanto riporta infatti Gianluca Di Marzio, sul difensore dell’Ajax ci sarebbe anche l’interesse del, che deve sostituire Bremer, che la, in caso di addio di Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LiveNationIT : Manca sempre meno agli show italiani di #HarryStyles ? ???? Gli orari per le date a Bologna e Torino di lunedì e mar… - team_world : Tra un 'che caldo' e l'altro, ricordiamoci di fare un ripasso veloce delle Fan Action organizzate da voi per i conc… - ItaliaViva : Anche a #Bologna continua la raccolta firme per chiedere a Mario #Draghi di restare alla guida del Paese. Siamo vic… - Mariagr98057224 : RT @LellyMellyy: Raga, importante: da Bologna è scomparso un ragazzo del mio paese, per favore fate girare. - vanteskook : RT @LellyMellyy: Raga, importante: da Bologna è scomparso un ragazzo del mio paese, per favore fate girare. -