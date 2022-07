Bologna Arnautovic, tante le voci di mercato ma per la società è incedibile (Di sabato 23 luglio 2022) Arnautovic continua a piacere sul mercato: Juve e non solo, ma per il Bologna l’attaccante è incedibile L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic continua a intrigare diverse squadre per il mercato estivo. La Juve alla ricerca di un vice Vlahovic ci ha fatto più di un pensiero, ma davanti ha trovato il muro rossoblù. La società ha ribadito che l’austriaco è incedibile e lo stesso Arnautovic non ha chiesto di essere ceduto. L’attaccante vuole proseguire la stagione con i felsinei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022)continua a piacere sul: Juve e non solo, ma per ill’attaccante èL’attaccante delMarkocontinua a intrigare diverse squadre per ilestivo. La Juve alla ricerca di un vice Vlahovic ci ha fatto più di un pensiero, ma davanti ha trovato il muro rossoblù. Laha ribadito che l’austriaco èe lo stessonon ha chiesto di essere ceduto. L’attaccante vuole proseguire la stagione con i felsinei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

