Black Alien si lamenta che non trova lavoro e annuncia un'operazione da vomito (Di sabato 23 luglio 2022) Tra Ken, Barbie, sosia di Kim Kardashian e David Beckham, abbiamo visto decine di casi di chirurgia estetica estrema, ma il caso di Anthony Loffredo li batte tutti. Il 'Black Alien' (così si fa chiamare) a 24 anni ha deciso di voler sembrare un Alieno e si è sottoposto a decine di interventi. Anthony si è fatto tatuare tutto il volto, ha diviso in due la lingua, si è fatto amputare naso e orecchie ed ha inserito delle protesi di silicone sotto la pelle della testa. Adesso però il Black Alien si lamenta perché non trova lavoro (ma va?!). "Questo tipo di cambiamento non è solo un tatuaggio, è qualcosa di più grande. Non riesco a trovare un lavoro, ci sono molte cose negative. Potrebbe essere positivo perché ti fa ...

