Bimba morta, il gip: "La madre ha anteposto la relazione con il compagno alle sofferenze della figlia" (Di sabato 23 luglio 2022) Era concentrata sul rapporto con il suo compagno e contava "sulla possibilità di avere un futuro con" lui Alessia Pifferi, la 37enne in carcere con l'accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 16 mesi abbandonata per sette giorni nel loro appartamento di Milano dove la Bimba è stata trovata oramai senza più vita. Al gip che ha firmato l'ordinanza con cui l'ha ristretta in carcere, Alessia Pifferi ha spiegato così il motivo per il quale ha lasciato la piccola Diana sola per sette giorni con accanto un biberon e una boccetta di Xanax: "era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire: è per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire". Parole terribili, davvero difficili da ...

