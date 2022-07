Bimba di 18 mesi morta in casa a Milano: la madre la vedeva come un ostacolo alle sue relazioni (Di sabato 23 luglio 2022) Ritrovata morta in casa una Bimba di soli 18 mesi, dopo essere stata abbandonata dalla madre per 6 giorni. Qual è il movente della tragedia? Il fatto di cronaca nera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 23 luglio 2022) Ritrovatainunadi soli 18, dopo essere stata abbandonata dallaper 6 giorni. Qual è il movente della tragedia? Il fatto di cronaca nera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

