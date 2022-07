Berrettini batte Thiem e vola in finale a Gstaad dopo aver saltato Wimbledon per Covid (Di sabato 23 luglio 2022) Torna e conquista subito una finale. Matteo Berrettini si è imposto agevolmente sull’austriaco Dominic Thiem, n.274 del mondo in gara con il ranking protetto, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco nella semifinale dell’Atp 250 di Gstaad. Il 26enne romano, n.15 del ranking e secondo favorito del seeding, attende il vincente dell’altra semifinale che vede di fronte il norvegese Casper Ruud, n.5 del ranking e primo favorito del seeding, nonché campione in carica, e lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.40 Atp e quarta testa di serie. Berrettini, rientrato nel torneo svizzero sulla terra rossa dopo lo stop per Covid a Wimbledon, è in serie positiva da 12 partite che gli sono già valse i titoli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Torna e conquista subito una. Matteosi è imposto agevolmente sull’austriaco Dominic, n.274 del mondo in gara con il ranking protetto, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco nella semidell’Atp 250 di. Il 26enne romano, n.15 del ranking e secondo favorito del seeding, attende il vincente dell’altra semiche vede di fronte il norvegese Casper Ruud, n.5 del ranking e primo favorito del seeding, nonché campione in carica, e lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.40 Atp e quarta testa di serie., rientrato nel torneo svizzero sulla terra rossalo stop per, è in serie positiva da 12 partite che gli sono già valse i titoli di ...

Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno t… - extraterra62 : RT @grazianorossi: ?? Matteo #Berrettini???? in semifinale allo #SwissOpenGstaad: pur giocando una partita appena sufficiente, l'italiano batt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Gstaad: Berrettini batte Thiem ed è in finale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Gstaad: Berrettini batte Thiem ed è in finale -