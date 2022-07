SuperTennisTv : 2??° titolo consecutivo per Bernarda #Pera ?? La statunitense supera Kontaveit 6-2 6-4 e ad Amburgo mette in bachec… - josemqh2101 : RT @TailToWin: Adding... ?? Medium ???? Sara Sorribes Tormo ML -124 Bernarda Pera ML +130 Lorenzo Musetti ML -124 Small ???? Paolini ML -1… - palermo24h : Bernarda Pera, bis da sogno vince Amburgo e avvicina la Top 50 - HogSportsPicks : RT @TailToWin: Adding... ?? Medium ???? Sara Sorribes Tormo ML -124 Bernarda Pera ML +130 Lorenzo Musetti ML -124 Small ???? Paolini ML -1… - xxjujubeansxx : RT @TailToWin: Adding... ?? Medium ???? Sara Sorribes Tormo ML -124 Bernarda Pera ML +130 Lorenzo Musetti ML -124 Small ???? Paolini ML -1… -

Due settimane così,non le aveva mai vissute in carriera. Dopo Budapest, la statunitense ha vinto il secondo titolo WTA consecutivo. Ha completato una serie di 12 vittorie di fila, senza aver perso un set, ...Continua il momento magico di, che dopo aver trionfato a Budapest f a suo anche il Wta 250 di Amburgo 2022 . La tennista croata di nascita e americana di passaporto, nella finale del torneo tedesco, ha superato con ...Due settimane così, Bernarda Pera non le aveva mai vissute in carriera. Dopo Budapest, la statunitense ha vinto il secondo titolo WTA consecutivo.Successo in due set in finale contro Anett Kontaveit AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Bernarda Pera vince l''Hamburg European Open', torneo Wta ...