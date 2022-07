Berlusconi promette un milione di alberi piantati ogni anno | ma il Pnrr ne prevede già sei volte tanti

(Di sabato 23 luglio 2022) Poteva mancare una spolverata di greenwashing sulla campagna elettorale di Forza Italia? Dopo aver annunciato un aumento delle pensioni a “minimo mille euro”, tredicesima inclusa, riciclando slogan elettorali già proposti nel 2001 (c’era ancora la Lira) e nel 2006, Silviorilancia mostrandosi preoccupato per l’ambiente ache verr“undil’” in Italia. I numeri tondi fsempre effetto, peccato però che questa volta il leader azzurro abbia proposto un passo indietro rispetto a quanto già sancito negli impegni del G20 e nel. Come fa notare la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica nell’ormai ex governo Draghi Ilaria Fontana (M5S), “Nel...

