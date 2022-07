(Di sabato 23 luglio 2022) Centinaia di migliaia di persone sfilano per le strade diper la celebrazione annuale del, noto anche come Christopher Street Day in memoria delle rivolte di Stonewall in Christopher ...

fuffypizza : Si festeggia come a Berlino 2006? O è troppo? -

Agenzia ANSA

Centinaia di migliaia di persone sfilano per le strade diper la celebrazione annuale del Pride, noto anche come Christopher Street Day in memoria delle rivolte di Stonewall in Christopher Street a New York City nel 1969. 23 luglio 2022... organizzato dall'Associazione Musicale Ars Antiqua Il Festival Estivoquest'anno un ... il Teatro La Scala di Milano, Wiener Muiskverein, la Philarmonie di, la Salle Gaveau di Parigi, ... Berlino festeggia il Gay Pride - Mondo Centinaia di migliaia di persone sfilano per le strade di Berlino per la celebrazione annuale del Pride, noto anche come Christopher Street Day ...NEW YORK - Tesla macina utili e ricavinonostante «l’inferno delle catene di approvvigionamento». E vola a Wall Street, dove avanza del 10% spinta da risultati sopra le attese.