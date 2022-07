Bergamo: 21 patenti ritirate tra giovedì e venerdì in circonvallazione, 2 arresti (Di sabato 23 luglio 2022) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - E' di 21 patenti ritirate, 164 punti patente decurtati, un'auto sequestrata e due persone arrestate per detenzione e spaccio di cocaina, il bilancio dell'attività dello scorso giovedì sera da parte della polizia locale di Bergamo in servizio lungo la circonvallazione cittadina in pianificate azioni di sicurezza stradale. Nelle circa 7 ore di lavoro, fino alle 4 del mattino di venerdì, tra via Cesare Correnti e la ex statale 671, gli agenti del comando comunale hanno ritirato 21 patenti, quasi tre ogni per ora di servizio. Quattro automobili viaggiavano oltre i 130 chilometri l'ora nonostante il limite di velocità di 70; uno degli automobilisti, oltretutto, era neopatentato. Ben 17 automobili sono state fermate perché sfrecciavano a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - E' di 21, 164 punti patente decurtati, un'auto sequestrata e due persone arrestate per detenzione e spaccio di cocaina, il bilancio dell'attività dello scorsosera da parte della polizia locale diin servizio lungo lacittadina in pianificate azioni di sicurezza stradale. Nelle circa 7 ore di lavoro, fino alle 4 del mattino di, tra via Cesare Correnti e la ex statale 671, gli agenti del comando comunale hanno ritirato 21, quasi tre ogni per ora di servizio. Quattro automobili viaggiavano oltre i 130 chilometri l'ora nonostante il limite di velocità di 70; uno degli automobilisti, oltretutto, era neopatentato. Ben 17 automobili sono state fermate perché sfrecciavano a una ...

