Beppe Grillo rompe il silenzio e apre la campagna elettorale M5s: il videomessaggio integrale (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo la caduta del governo Draghi e il conseguente terremoto nei partiti politico, interviene anche Beppe Grillo con un videomessaggio di oltre 5 minuti diffuso sul suo blog. "L'Italia si merita tante cose e noi non siamo riuscite a farle: mi sento colpevole anche io" dice il garante e fondatore del Movimento 5 stelle." Ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario: sono tutti contro di noi. Siamo degli appestati. E quando tutti, compresi i bulli della stampa, sono contro di noi significa una sola cosa: vuol dire che abbiamo ragione. Non fatevene un problema. Noi siamo antibiotico e se perdiamo questo perdiamo il baricentro in cui collocarci" L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

