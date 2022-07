Beach volley | World Tour 2022 Agadir Gli azzurri non si fermano | Menegatti Gottardi e Rossi Carambula nei quarti!

(Di sabato 23 luglio 2022) Non sile due coppie azzurre ancora in corsa nel Challenge diin Marocco:in campo femminile enel torneo maschile sono nei quarti di finale e nel tardo pomeriggio di oggi tenteranno di conquistare l’accesso alle semifinali. Bella impresa diche hanno superato 2-1 le statunitensi Kraft/Stockman che quest’anno avevano ottenuto buoni risultati fra Challenge e Future con un successo anche in Polonia. Le azzurre hanno faticato nel primo set, perso 17-21, poi, dopo un avvio equilibrato, hanno letteralmente dominato il finale del secondo set vincendo 21-11. Nel terzo parziale break decisivo delle azzurre nella parte centrale (10-5) e distanze invariate fino alla conclusione: 15-11. ...

presso l' Arena di Cellatica (BS), la terza tappa del Campionato Italiano Under 18 di beach volley. Nel tabellone femminile si confermano ancora una volta sul primo gradino del podio Asia Aliotta e Linda Moretti. Sono dodici le squadre che si sfideranno domenica 24 luglio sul campo di beach volley delle piscine di Zocca per l'11a edizione del Torneo Avis 4x4 misto di beach volley che torna dopo due anni di sospensione, promosso dalle Avis comunali di Guiglia e Zocca. Non si fermano le due coppie azzurre ancora in corsa nel Challenge di Agadir in Marocco: Menegatti/Gottardi in campo femminile e Rossi/Carambula nel torneo maschile sono nei quarti di finale. In casa Elettromeccanica Angelini Cesena arriva la seconda conferma relativa alla prossima stagione in serie B1: nel ruolo di libero ci sarà ancora Nui Calisesi. Per il terzo anno consecutivo, Calisesi continua con la squadra.