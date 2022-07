Beach soccer, Coppa Italia: Pisa e Catania volano in finale (Di sabato 23 luglio 2022) Saranno Pisa e Catania a sfidarsi in finale nella Coppa Italia di Beach soccer. Grande spettacolo al Beach Stadium del Bell’Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, teatro di due semifinali dalle grandi emozioni con Happy Car Sambenedettese e Alsa Lab Napoli che hanno fatto tremare gli avversari fino all’ultimo istante. Domenica 24 luglio alle ore 18 appuntamento con l’ultimo atto, un remake della finale dello scorso anno, quando vinse Catania ai rigori. Il Pisa ha così l’opportunità di riscattarsi nell’undicesimo incontro con il Catania. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Sarannoa sfidarsi innelladi. Grande spettacolo alStadium del Bell’EFA Village di Lignano Sabbiadoro, teatro di due semifinali dalle grandi emozioni con Happy Car Sambenedettese e Alsa Lab Napoli che hanno fatto tremare gli avversari fino all’ultimo istante. Domenica 24 luglio alle ore 18 appuntamento con l’ultimo atto, un remake delladello scorso anno, quando vinseai rigori. Ilha così l’opportunità di riscattarsi nell’undicesimo incontro con il. SportFace.

