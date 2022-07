Bassetti: “Mascherina in spiaggia? Solo quella per fare snorkeling” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Mascherina all’aperto sì o no, durante quest’ondata estiva di Covid-19? “Sarebbe un ritorno indietro, è sbagliato. Convivenza con il virus significa anche non utilizzare la Mascherina. Credo che sia importante, più che quando e dove, sul traghetto, in spiaggia eccetera, dire chi deve mettere le mascherine: le persone anziane e i fragili, in contesti in cui non possono mantenere il distanziamento, è bene che si proteggano con la Mascherina. Per il resto, l’unica Mascherina che penso sia appropriata alla spiaggia è quella per fare snorkeling”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “E’ giusto che le persone si ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) –all’aperto sì o no, durante quest’ondata estiva di Covid-19? “Sarebbe un ritorno indietro, è sbagliato. Convivenza con il virus significa anche non utilizzare la. Credo che sia importante, più che quando e dove, sul traghetto, ineccetera, dire chi deve mettere le mascherine: le persone anziane e i fragili, in contesti in cui non possono mantenere il distanziamento, è bene che si proteggano con la. Per il resto, l’unicache penso sia appropriata allaper”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “E’ giusto che le persone si ...

