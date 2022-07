Baseball, Serie A 2022: è il valzer delle triplette! Tutte le serie si chiudono sul 3-0 (Di sabato 23 luglio 2022) Si è chiuso senza nessuna particolare sorpresa il weekend di Baseball per ciò che concerne la poule scudetto del Campionato di serie A 2022. Tutte le big infatti hanno vinto le rispettive serie, confermando l’andazzo di gara-1. San Marino nello specifico ha archiviato la pratica Torino spadroneggiando in gara-2, terminata per 2-24, risultato maturato grazie soprattutto a una seconda parte di match a dir poco magistrale contrassegnata da sette punti nel quinto e nel settimo inning e da cinque nel sesto. Senza particolari problemi anche gara-3, conclusa per 2-9 in rimonta grazie a sei sigilli messi a referto nel terzo inning. Sul velluto anche la Fortitudo Bologna che ha regolato Nettuno prima per 6-1 e, successivamente, con un nettissimo 17-2, frutto soprattutto di una ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Si è chiuso senza nessuna particolare sorpresa il weekend diper ciò che concerne la poule scudetto del Campionato dile big infatti hanno vinto le rispettive, confermando l’andazzo di gara-1. San Marino nello specifico ha archiviato la pratica Torino spadroneggiando in gara-2, terminata per 2-24, risultato maturato grazie soprattutto a una seconda parte di match a dir poco magistrale contrassegnata da sette punti nel quinto e nel settimo inning e da cinque nel sesto. Senza particolari problemi anche gara-3, conclusa per 2-9 in rimonta grazie a sei sigilli messi a referto nel terzo inning. Sul velluto anche la Fortitudo Bologna che ha regolato Nettuno prima per 6-1 e, successivamente, con un nettissimo 17-2, frutto soprattutto di una ...

