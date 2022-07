AZZURRO STORIE DI MARE | BEPPE CONVERTINI IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO COSTIERO ITALIANO

(Di sabato 23 luglio 2022) Domani alle 9,30 su Rai1, salperà la nave di “di”: unin 8 puntate, in onda ogni domenica,delcome contenitore di vita per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Al timone della seconda stagione di “di” ci sarà il conduttoreche, viaggiandodelle più belle coste italiane, tornerà a raccogliere le testimonianze di chi vive ile di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.emozionanti di persone che ci trasmetteranno la loro ...

Azzurro. Storie di Mare: Ieri grande esordio per il programma di Beppe Convertini

Nel daytime su Rai1 da segnalare la Santa Messa 1.446.000 (21,5%), Linea Verde Estate 2.622.000 (22,8%), Azzurro. Storie di Mare con Beppe Convertini 1.007.000 (19,4%). Rai Uno: Azzurro. Storie di Mare ha interessato 1.007.000 spettatori (19.4%).