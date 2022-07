AZZURRO STORIE DI MARE | BEPPE CONVERTINI IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO COSTIERO ITALIANO

(Di sabato 23 luglio 2022) Domani alle 9,30 su Rai1, salperà la nave di “di”: unin 8 puntate, in onda ogni domenica,delcome contenitore di vita per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Al timone della seconda stagione di “di” ci sarà il conduttoreche, viaggiandodelle più belle coste italiane, tornerà a raccogliere le testimonianze di chi vive ile di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.emozionanti di persone che ci trasmetteranno la loro ...

