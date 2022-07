Autoerotismo & libertà (Di sabato 23 luglio 2022) Il film di Lisa Billuart-Monet e Daphné Leblon, «Il mio nome è clitoride» è illuminante su molti argomenti: la letteratura incompleta sul tema, l’informazione assente sull’apparato genitale femminile e sulla L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 luglio 2022) Il film di Lisa Billuart-Monet e Daphné Leblon, «Il mio nome è clitoride» è illuminante su molti argomenti: la letteratura incompleta sul tema, l’informazione assente sull’apparato genitale femminile e sulla L'articolo proviene da il manifesto.

Surabaya_Johnny : @air_on_drag > una piattaforma non è una bolla e far infografiche per sentirsi fighi non solo non è militanza né po… - gscolaro376 : @iltrumpo Mai una copula solo autoerotismo. - drvgnkeeper : RT @OsservaMy: E se ciò vi fa sentire concettualmente evirati, pazienza. Potete sempre ricorrere all'autoerotismo. Lo stesso che pratichiam… - TheOnlyOneYello : Che tradotto in italiano si legge: 'nessuna donna ha toccato il mio pene fino ad oggi, ma ehi, faccio tanto autoero… - lukogene : RT @OsservaMy: E se ciò vi fa sentire concettualmente evirati, pazienza. Potete sempre ricorrere all'autoerotismo. Lo stesso che pratichiam… -