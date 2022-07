Attesa la decisione sul fermo della mamma che ha lasciato morire la figlioletta (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - È Attesa per oggi la decisione del giudice sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare del carcere Alessia Pifferi, la 36enne accusata di aver ucciso la figlia di quasi un anno e mezzo lasciandola morire di stenti. La donna è stata interrogata dal gip di Milano Fabrizio Filice nell'udienza di convalida del fermo per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di quasi un anno mezzo, abbandonata in casa per 6 giorni. All'uscita dal carcere milanese di San Vittore, dove la sua assistita si trova da giovedì mattina, l'avvocata Raffaella Brambilla ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. Per il pm di turno Francesco De Tommasi Alessia Pifferi è "senza scrupoli e pericolosa", una persona che - è la tesi - ha consapevolmente abbandonato la piccola mettendo ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Èper oggi ladel giudice sulla convalida dele sulla misura cautelare del carcere Alessia Pifferi, la 36enne accusata di aver ucciso la figlia di quasi un anno e mezzo lasciandoladi stenti. La donna è stata interrogata dal gip di Milano Fabrizio Filice nell'udienza di convalida delper l'omicidio pluriaggravatofiglia Diana di quasi un anno mezzo, abbandonata in casa per 6 giorni. All'uscita dal carcere milanese di San Vittore, dove la sua assistita si trova da giovedì mattina, l'avvocata Raffaella Brambilla ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. Per il pm di turno Francesco De Tommasi Alessia Pifferi è "senza scrupoli e pericolosa", una persona che - è la tesi - ha consapevolmente abbandonato la piccola mettendo ...

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus ha fatto la sua offerta per #Bremer: nelle prossime ore la decisione di Cairo. Anche… - il_cappellini : Non c'è ancora una decisione ufficiale del M5S sulla crisi di governo. Si registra questo orientamento: non votare… - IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere per Alessia Pifferi la madre di Diana, a… - crispadafora : RT @RaiNews: Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere per Alessia Pifferi la madre di Diana, a… - RaiNews : Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere per Alessia Pifferi la madre… -