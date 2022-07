Attacco Capitol Hill, “187 minuti di violenze, Trump non reagì” (Di sabato 23 luglio 2022) Donald Trump "non ha assolto il suo dovere" nell'assalto a Capitol Hill e deve esserne ritenuto legalmente responsabile. È il duro atto d'accusa della commissione della Camera dei Deputati che indaga su quanto accaduto il 6 gennaio 2021. "Dopo che i servizi segreti si sono rifiutati di portare il presidente Trump al Campidoglio, lui è tornato alla Casa Bianca - ha spiegato Elaine Luria, rappresentante democratica della Virginia - quella che vedete sullo schermo è una foto che lo ritrae all'interno dello Studio Ovale, subito dopo il ritorno dal comizio, con indosso ancora il cappotto. Un dipendente della Casa Bianca ha informato il presidente, appena rientrato nello Studio Ovale, della rivolta in Campidoglio. Lasciatemelo ripetere: entro 15 minuti dall'uscita dal palco, il presidente ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 luglio 2022) Donald"non ha assolto il suo dovere" nell'assalto ae deve esserne ritenuto legalmente responsabile. È il duro atto d'accusa della commissione della Camera dei Deputati che indaga su quanto accaduto il 6 gennaio 2021. "Dopo che i servizi segreti si sono rifiutati di portare il presidenteal Campidoglio, lui è tornato alla Casa Bianca - ha spiegato Elaine Luria, rappresentante democratica della Virginia - quella che vedete sullo schermo è una foto che lo ritrae all'interno dello Studio Ovale, subito dopo il ritorno dal comizio, con indosso ancora il cappotto. Un dipendente della Casa Bianca ha informato il presidente, appena rientrato nello Studio Ovale, della rivolta in Campidoglio. Lasciatemelo ripetere: entro 15dall'uscita dal palco, il presidente ...

TommyBrain : Trump ha tradito il suo giuramento durante l’attacco a Capitol Hill?' - IacobellisT : Trump ha tradito il suo giuramento durante l’attacco a Capitol Hill?' - infoitestero : Attacco Capitol Hill, '187 minuti di violenze, Trump non reagì' - moneypuntoit : ?? Trump e quei 187 minuti in cui ha tradito il suo giuramento durante l'attacco a Capitol Hill ?? - Nonnadinano : RT @Ucrainarussia: ??#Trump non fece nulla per fermare l’attacco al Congresso E anzi, quel 6 gennaio diede l'impressione a chi era vicino a… -