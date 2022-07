Atletica | Sydney McLaughlin polverizza il record del mondo sui 400 ostacoli | “Non ho realizzato subito quanto fatto | il tempo si può ancora abbassare”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 luglio 2022)è di un altro pianeta. La statunitense è riuscita a battere nuovamente il suodelsui 400 metri, scrivendo un irreale 50.68 con cui ha abbassato il riferimento di oltre 7 decimi. Un risultato incredibile che ha portato in dote ovviamente anche l’oro ai Mondiali di Eugene. La 22enne ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa dopo la gara: “Dopo il traguardo ho dovuto sedermi per realizzare quello che era successo e anche per godermi quello che avevo. A volte le cose succedono e non ce ne accorgiamo, invece mi sono seduta e ho provato a godermi il momento al massimo”. Le scappa un sorriso quando le viene chiesto se la sua fosse stata “la gara perfetta”: “Credo ci sia sempre qualcosa su cui lavorare e da migliorare, specialmente in ...